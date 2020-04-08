調查：明年韓廠液晶面板產能面積市占跌破10%

（中央社記者潘智義台北8日電）集邦科技旗下WitsView預估，2021年在三星顯示器液晶面板產能全線關閉，而中國面板廠產能持續開出的一消一長下，韓系面板廠產能面積市占率將跌破10%。

WitsView指出，隨著三星顯示器（SDC）不敵液晶面板產業供過於求，及武漢肺炎疫情擴散所帶來的經營壓力，計畫關閉產線，韓廠大尺寸液晶面板產能面積市占率，在2020年將急速收斂，預計市占率將從2019年的28.4%下滑至20.2%。

集邦科技分析師王靖怡表示，三星顯示器計劃於今年第4季關閉全部的液晶面板（LCD Panel）產線，包含蘇州廠也將關閉，樂金顯示（LGD）則計畫在第4季關閉7.5代線，這將使得2020年7.5代線產能面積年減19.7%，2021年減幅甚至擴大至42.2%，將僅剩友達及群創兩家供應商。

王靖怡說，三星顯示器的7.5代線電視產品主要生產75吋及82吋，客戶為提前因應將82吋需求轉往供應較充足的85吋，由友達及華星光電（CSOT）接單；LGD的7.5代線主要生產43吋廣視角電視面板，產線關閉後訂單將由京東方（BOE）及惠科（HKC）的綿陽廠分食。

她評估，三星顯示器關閉8.5代線產能，將使2020年8代線產能面積年減3.2%，2021年進一步減少6.3%，減幅相對7.5代線來得和緩，主要是因8代線將陸續有惠科的新增產能加入。

在韓廠大幅收斂大尺寸液晶面板產線的情況下，王靖怡認為，雖然其他面板廠持續有新產能開出，但仍使得2020年及2021年將無法延續2018年及2019年整體產能面積大幅成長的態勢，預計2020年將與2019年持平，2021年則較2020年衰退0.9%。（編輯：楊凱翔）1090408