物流恢復正常 淘帝-KY營收3月回溫

（中央社記者江明晏台北9日電）中國物流運輸狀況正常供貨，淘帝-KY 3月合併營收較2月低谷大幅回溫，但仍年減逾4成，同時認為疫情加速中國童裝品牌洗牌局面。

中國童裝大廠淘帝-KY3月合併營收達新台幣3.37億元，隨著中國地區各省代理商旗下門市正常復工開業，物流運輸狀況正常供貨，帶動TOPBI品牌童裝銷售，挹注3月營收比2月營收287萬元的歷史低谷大幅回溫，但仍年減逾4成。

首季適逢工作天數較少、疫情影響訂單遞延，淘帝-KY第一季合併營收新台幣8.65億元，較去年同期減少35.58%。

淘帝-KY表示，觀察疫情加速中國童裝品牌洗牌局面，淘帝-KY旗下TOPBI品牌有市場知名度、全通路差異化銷售布局、柔性供應鏈生產調配等競爭利基，看好將挹注整體營運良好動能。

瞄準中國電商消費市場潛力，淘帝-KY集團將於第2季推出電商品牌Mini Topbi，也投入Topbi自有網紅培育以強化線上社群互動，有望挹注線上電商銷售表現暢旺，帶動電商銷售比重自今年第一季的12%進一步提升。

展望第二季，淘帝-KY表示，由於淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，消化旗下代理商整體庫存保持健康庫存水位，第2季向為中國童裝產業傳統銷售旺季，集團也積極加速童裝訂單出貨，可望在中國五一長假、六一兒童節等取得良好銷售表現。（編輯：黃國倫）1090409