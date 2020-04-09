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國安基金是否退場 蘇建榮：13日例會討論

最新更新：2020/04/09 11:26
國安基金管理委員會13日將召開例會，外界關注是否退場，財政部長蘇建榮（中）9日在立法院表示，國安基金先前授權進場主要是為了超前部署，觀察目前歐美疫情仍相當嚴峻，發展尚未明朗，13日例會會就此作討論，是否退場將尊重委員會共同決議。中央社記者王飛華攝　109年4月9日
國安基金管理委員會13日將召開例會，外界關注是否退場，財政部長蘇建榮（中）9日在立法院表示，國安基金先前授權進場主要是為了超前部署，觀察目前歐美疫情仍相當嚴峻，發展尚未明朗，13日例會會就此作討論，是否退場將尊重委員會共同決議。中央社記者王飛華攝　109年4月9日

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）國安基金管理委員會13日將召開例會，外界關注是否退場，財政部長蘇建榮表示，歐美疫情相當嚴峻，目前發展仍不明朗，先前授權進場目的在超前部署，是否退場將尊重委員會共同決議。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」進行專題報告，並備質詢。

國安基金3月19日取得授權進場，當天台股指數收在8681.34點，至昨日收盤，台股已漲回萬點之上；國安基金管理委員會將於4月13日召開授權進場後的首次例會，國民黨立委林德福、曾銘宗今天質詢時，均關注這段時間以來進場情形、操作績效，以及是否退場。

蘇建榮說，關於進場情形及績效，例會結束後，會公布國安基金最新資產負債表，屆時會顯示相關資訊，但目前已進場與否，現在還不能說；至於是否退場，將尊重所有國安基金委員會委員的共同決議。

蘇建榮表示，國安基金先前授權進場主要是為超前部署，受疫情影響，市場若有不理性、恐慌，導致資金大幅移動或失去信心等情形，達進場條件，就可隨時進場，時間不會遞延；觀察目前歐美疫情仍相當嚴峻，發展尚未明朗，13日例會會就此作討論，由委員會共同決議。（編輯：黃國倫）1090409

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