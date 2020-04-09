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亞德客3月營收創新高 第2季年增率可望逾1成

最新更新：2020/04/09 15:14

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）氣動元件廠亞德客-KY自結3月合併營收新台幣17.36億元，創歷年單月新高。法人預估，亞德客-KY第2季業績可望較去年同期成長10%以上。

亞德客-KY受惠訂單需求增加，自結3月合併營收17.36億元，創歷年單月新高，較2月5.32億元大增226%，比去年同期14.77億元成長17.52%。累計前3月自結合併營收31.57億元，較去年同期33.78億元減少6.54%。

展望第2季，法人預期庫存回補需求在第2季出現，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單第2季可期，帶動亞德客-KY在氣動元件營運優於預期。此外，法人預期由於5G相關應用帶動需求，亞德客-KY第2季業績可望較去年同期成長10%以上。

展望亞德客-KY今年營運，法人預期在新產品和新客戶帶動下，亞德客-KY今年業績成長幅度可望優於業界平均水準，其中線性滑軌貢獻比重可大幅增加，預估亞德客-KY今年業績可望站上175億元，較去年成長10%到11%左右。

在市占率擴大及資本支出上升週期支撐下，今年亞德客-KY獲利可望較去年成長35%以上，每股純益有機會超過19.5元，獲利可望創歷史新高。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo占中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：張良知）1090409

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