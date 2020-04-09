武漢肺炎加速台商回台 國巨加碼147億元投資

（中央社記者吳柏緯台北9日電）受武漢肺炎疫情衝擊，加速大陸台商重新布局產線、回台投資。被動元件龍頭廠國巨今天通過經濟部審查，將斥資147億元擴大台灣產能，預計可以帶動1900個本國就業機會。

投資台灣事務所今天通過2家企業的投資案，金額達新台幣148億元。經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已經帶動418家企業投資，金額達9420億元，預估創造7萬8341個就業機會，後續尚有76家企業排隊待審。

被動元件龍頭廠國巨，自美中貿易戰以來，積極規劃提高台灣產能以分散營運風險，確保公司長期競爭優勢，去年初即響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，斥資165億元在高雄投資設立全球研發中心及高階產品生產基地。

今年初則遭逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，中國蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，工廠稼動率由農曆年前的5成降至農曆年後的3成，嚴重衝擊營運及產能規劃。為因應5G及車用電子發展所需，並滿足全球客戶訂單增長，國巨將產能有效率地調整回台生產，並加碼147億元在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，以提升量能及優化產品組合，總計將可帶來約1900個本國工作機會。

深耕軟性包材市場40餘年的台灣積層工業，去年底曾參與「根留台灣加速投資行動方案」，投資5億元在中壢工業區現址新建三廠提升生產效率。為了響應政府再生能源政策，再次投入近1億元於興建中智慧化新廠加裝太陽能板發電設備與潔淨室，降低CO2排放，徹底落實環保製程與綠能規劃，總計帶來20餘個本國就業機會。（編輯：林興盟）1090409