詩肯3月營收增溫 星國停工衝擊不大

（中央社記者江明晏台北9日電）受惠併購效益以及台灣業績穩定成長，詩肯3月營收年成長逾40%，而針對新加坡政府停工政策，詩肯子公司NOVA營收恐受影響，但衝擊不會太大。

受惠併購效益以及台灣業績穩定成長，台灣連鎖家具商詩肯3月營收達1.32億元，較去年同期成長43.17%，也較2月成長18.23%，累計前3月營收4.74億元，年增達27.67%。

詩肯表示，雖然今年至今營運仍有成長，但由於疫情的不確定因素，因此對第2季營運仍是保守看待。

詩肯表示，農曆春節假期後家具消費力緩步回溫，肺炎疫情雖然衝擊零售市場，但家具消費需求仍在，且詩肯在疫情爆發後，不論是門市消毒與口罩準備上，都能提供民眾安心消費的環境，加上透過行銷活動拉高客單價，台灣詩肯業績仍較去年成長9%。

同時，詩肯也說，在疫情發生後，已超前布署，不論是現金流與存貨都已做好「持久戰」的準備。

而新加坡政府宣布4月7日起關閉所有非必要的工作場所1個月，詩肯表示，子公司NOVA由於營運天數減少，營收表現勢必受到影響，但實際影響程度仍需視疫情後續發展而定。

但詩肯也說，在6月馬來新年之前，3、4月都仍是新加坡的家具銷售淡季，加上新加坡政府因應停工，針對企業仍有包含租金、薪資與租稅上的補償，加上後續還有補償方案將推出，估可以彌補營業費用，因此停工對營運的衝擊不致太大。

截至至3月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、42、7店，總店數128店，較2月增加1店。對於未來營運，詩肯則說，由於疫情持續，展店腳步將會放緩，採穩扎穩打策略，在既有基礎上力求增加來客、穩定業績，但對未來僅能審慎觀察並因應，尚無法預估。（編輯：鄭雪文）1090409