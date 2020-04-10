南亞科第1季獲利增近5成 第2季產品價格估微增

（中央社記者張建中新竹10日電）南亞科第1季獲利好轉，稅後淨利新台幣19.28億元，季增近5成，每股純益0.63元。南亞科預期，第2季出貨將持平，產品平均售價可望較第1季微幅增加。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。南亞科第1季銷量季增11%至13%，平均售價持平表現，季營收144.19億元，季增9.9%。

受匯率因素影響，南亞科第1季毛利率23.8%，較去年第4季下滑1.9個百分點，稅後淨利19.28億元，季增49.9%，每股純益0.63元。

南亞科總經理李培瑛表示，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，居家辦公、虛擬教學及線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦及網通設備等市場DRAM需求增加。

5G市場維持健康，只是智慧手機、車用及物聯網需求相對疲弱，李培瑛預期，這種市況將延續到第2季，甚至可能到第3季。

李培瑛表示，第2季出貨將與第1季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上漲，第2季平均售價可望較第1季微幅增加。

李培瑛說，目前中國大陸市場出貨正常，所占比重約25%，預期全年總出貨將成長14%至19%，只是實際狀況仍須視歐美疫情狀況而定。

若疫情能夠在第2季獲得控制，李培瑛表示，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況則可能趨緩。（編輯：蘇志宗）1090410