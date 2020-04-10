立委質疑紓困貸款慢半拍 財部：促銀行加快核准

（中央社記者劉姵呈台北10日電）立委質疑政府祭出7000億元貸款專案，但銀行核准金額占比僅1%多，放款速度太慢，緩不濟急。財政部今天表示，許多客戶還在受理途中，會請各銀行加快核准程序，並強調平均駁回率相當低。

金融監督管理委員會今天公布最新統計，截至4月8日止，全體銀行紓困貸款已受理申請金額達新台幣414.47億元，件數達2797件；另全體銀行紓困貸款核准金額達89.65億元，件數共有754件。

國民黨立委質疑，為因應武漢肺炎疫情衝擊，政府推動1兆500億元的紓困預算，其中有7000億元貸款專案，但核准金額在7000億元的額度中占比僅1%多，放款速度太慢，受災企業獲核准的速度不夠快，恐怕緩不濟急。其中，公股行庫為先導銀行，必須配合政策辦理，但辦理紓困貸款效率太低。

截至4月8日止，公股銀行紓困貸款已受理申請金額有263.52億元，件數達1955件；另已核准的金額有57.98億元，件數共586件。

對此，財政部官員表示，已督請各公股銀行加快核准程序及速度，總行已放行部分貸款案給分行執行，可加快速度；且目前公股銀行在辦理紓困貸款的核准率相當高，駁回率平均也僅有0.35%，已經相當低。

至於審核是否條件過於嚴苛，官員則強調，各銀行客戶屬性不同，都會盡全力配合政府政策，且據了解，當中也有不少銀行自辦紓困貸款案，目前銀行仍有很多客戶還在受理途中，等後續補齊資料，就可以核准完成，絕無過於嚴苛問題。

另外，民營銀行方面則為鼓勵性質，截至4月8日止，紓困貸款已受理申請金額150.95億元，件數842件；已核准金額31.67億元，件數168件。

金管會官員表示，紓困貸款金額每天都有增加，為了鼓勵民營銀行加速辦理紓困振興貸款，金管會也已訂定獎勵方案，將銀行辦理各部會或自辦紓困的方案，列入評分項目。其中，除了件數與金額外，核貸天數較低，也可為銀行加分。（編輯：楊玫寧）1090410