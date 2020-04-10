東元暫緩私募案 寶佳現金減資案仍列股東會討論

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）電機大廠東元董事會今天通過，暫緩將原列5月11日股東會討論事項的私募特別股案、以及私募普通股案提送股東會決議，大股東寶佳資產提現金減資案仍送股東會討論決議。

東元指出，董事會為因應疫情衝擊，認為目前私募作業恐需較正常花費更多時間，為從容洽投資人以維護股東權益，擬暫緩將原董事會決議的私募有價證券案提送股東會決議。

大股東寶佳資產所提現金減資退還股東股款案，仍續列5月11日東元股東會討論事項，將由股東會決議。

到3月24日為止，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重突破2成，提升到20.09%。東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

對於東元暫緩私募案，市場人士分析，按照證券交易法規定，私募案應在股東會決議之日起1年內分次辦理，東元暫緩私募案，主要是希望有更多時間處理，未來不排除東元可能再召開股東臨時會討論私募案，私募案對象也不排除是原本與集團合作關係良好的日系電機大廠。

根據東元年報，東元前十大股東除了寶佳集團外，還包括台銀受託保管希爾契斯特持股、日商株式會社安川電機、台銀受託保管艾德伯森亞洲股票信託投資專戶等。法人指出，目前外資法人持股東元比重約36%。（編輯：蘇志宗）1090410