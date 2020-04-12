彰銀董事改選大戰 公股台新金二陣營均足額提名

（中央社記者潘姿羽台北12日電）彰銀將在6月19日召開股東會改選董監事，公股、台新金兩大陣營採取「一個都不能少」策略，足額提名，各自提名6席董事、3席獨董，希望能夠搶下關鍵席次，董事改選煙哨味更濃。

彰化銀行經營權之爭，自2005年開打至今已近15年，台新金日前提出申請，將私募普通股及近年因無償配股所取得的股份，補辦理公開發行外，因法人董事李氏投資股份有限公司代表、龍巖集團總裁李世聰，在任期中轉讓超過當時選任時持股的1/2，解任董事一職，退出今年彰銀改選，也讓董事改選大戰煙哨味更濃。

彰銀董事會設有9席董事，含3席獨立董事，彰銀將在6月19日召開股東會改選董事，董事候選人名單也已公告。

根據彰銀公告，公股推出的3席獨董候選人中，保留律師背景的游啓璋，另外兩席為具法律背景、現職交通大學特聘教授林志潔，以及會計師劉克宜等新面孔。

一般董事部分，公股陣營除了3席現任董事，新增3席人選分別為彰銀總經理黃瑞沐、曾任土銀保經董事長的李文雄，還有現職為東吳大學巨量資料管理學院專任助理教授的蔡芸琤。

至於台新金的提名的3席獨董候選人當中，除了現任獨董潘榮春續獲提名，新增律師林重宏，以及銀行經理人出身、現職為智擎生技董事長的孫致中；一般董事除了現任的陳淮舟、吳澄清，另外4席則由律師林政憲，曾任彰銀董事的鄭家鐘，以及律師背景林詩梅、會計師蔡宏祥出戰。

彰化銀行經營權爭奪案發生於2005年，當時財政部為彰銀最大股東，為吸引投標，以達成二次金改的公股整併政策，以新聞稿方式，表示同意支持所引進的金融機構取得彰銀經營權。

台新金當時以新台幣365億餘元，取得彰銀22.5%股權，成為彰銀單一最大股東後，財政部卻未支持台新金董監事人選，台新金憤而向法院提告確認兩造之間的契約關係，去年5月23日最高法院發回更審，彰銀經營權誰屬仍僵持不下。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1090412