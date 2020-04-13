法人：台股落底訊號未明 拉回分批佈局是上策

（中央社記者韓婷婷台北13日電）武漢肺炎全世界大流行，金融市場大震盪，台股後勢展望，法人認為，情緒最恐慌已過，雖落底訊號未明，但全球央行及政府寬鬆政策不變，台股殖利率誘人，拉回分批買進為上。

近2周國際股市、油市、美債、新增確診病患數、美國初次申請失業救濟金人數等，都顯現極度恐慌，但在全球政府及央行積極救市下，美股引領全球股市大幅反彈，帶動台股波段大漲了約1500點。

展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美歐新增病例高峰預估將落在這兩周，市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，及台股近4%高股息殖利率優勢，有利低檔支撐買盤，預期台股指數反彈千點後，即使技術性拉回測10年線，仍應逢低找買點。

沈建宏指出，台股走勢一向深受美股牽動，因此美股何時落底止穩，也將影響台股反彈行情。根據過去統計，美國S&P500指數於1987至2019年自進入熊市後，股市觸底時間平均約47天，脫離熊市時間平均需82天，本次S&P500指數在3月9日開始進入熊市，預計4月中落底，從此推論，預期台股加權指數進入4月仍是反覆築底格局，但也是投資人可以逢低分批布局的良好時點。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，3月份的大恐慌使得各市場指數從高點下修，嚴重者如S&P 500指數、MSCI歐洲、富時100以及新興市場國家等，甚至下跌超過20%。即便在3月底最後一周以及4月初見到反彈，落底訊號仍未明，還需觀察經濟基本面。

然而，危機亦是轉機。疫情的爆發雖帶來利空，卻也有利多。詹祖光表示，3月中旬以來，全球央行聯手大幅注資金融市場，有效緩解金融市場資金短缺的窘境，也為股市帶來後續資金動能。此外，各國也積極推出財政政策，對抗疫情的措施若奏效，可望減緩經濟衰退的時間和程度。

詹祖光指出，此次疫情也凸顯產能集中中國的風險，將觸發全球供應鏈重組。同時受到疫情影響進一步衍生的遠距會議、線上學習需求，預期雲端資料中心/伺服器的需求也會跟著成長。

綜合而言，盤勢近期雖反彈明顯，後市也不若之前悲觀，但在落底訊號還未明朗之前，現在還需要時間觀察及估算疫情對全球總體經濟受影響的情況，建議投資人回歸基本面，分批佈局為上策。（編輯：郭無患）1090413