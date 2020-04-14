疫情波及GPS族群營收 耕耘轉型業務有成

（中央社記者江明晏台北14日電）GPS族群研勤科技、威潤科技受疫情影響，3月營收分別年減逾5成、3成，但持續耕耘轉型業務，研勤人臉辨識產品搭上防疫商機，威潤下半年將推車載視訊解決方案。

台灣行車記錄器PAPAGO!廠商研勤科技3月合併營收新台幣2873萬元，累計第1季營收7096萬元，分別較去年同期減少51.62%與59.55%，主因肺炎疫情影響，全球消費力道趨緩，加上防疫限制戶外行動，車安相關產品需求減弱。

不過，研勤以AI辨識技術開發的人臉辨識引擎，因非接觸式認證模式，在疫情蔓延的情況下，Face8的企業洽詢量逐步提升，日前研勤也再升級，加裝紅外線測溫模組，辨識瞬間即可測量體溫，更添防疫功能。

研勤表示，從中彰投中小型企業透過「智慧城鄉專案」引進的「微笑帕卡_人臉辨識考勤系統」，使用企業家數已達數千家，並以其基礎核心辨識技術，推出Face8台灣臉霸人臉辨識平台，目前已推進台灣大型金融機構，用於網路銀行認證登入系統，以及健身中心、代駕平台、高級建案工地等。

此外，因應防疫措施，研勤日前以德國專業醫療級紅外線測溫技術，導入體溫監測模組，能快速測量體溫，有效記錄控管，並降低交叉感染風險。

車聯網概念股威潤科技今天下午將舉行法說會，受訂單遞延效應影響，3月營收1910萬元，月減少2.78%，年減少31.5%。累計第1季營收5486萬元，較去年同期減少12.46%。

威潤科技表示，肺炎疫情雖帶來部分轉單效益，但多國為了減緩疫情無預警實施鎖國與封城禁令，整體經濟活動減緩。以威潤科技主力市場北美為例，多州政府限制群聚活動並要求民眾在家辦公，導致系統整合商（SI）及其下游客戶均暫停出貨，數筆原訂於3月出貨的訂單因而遞延。

威潤科技強調，雖短期業績表現將受疫情訂單遞延效應影響，但公司在研發部分的投資不會因此停下腳步，目前已擬定並開始推動包括車載視訊（Video Telematics）等新產品研發作業，下半年將陸續推出各式創新、優化解決方案，預期對於營收成長將有正面的助益。（編輯：張均懋）1090414