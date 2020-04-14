聯詠基本面惡化 美系外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北14日電）美系外資指出，面板驅動IC廠聯詠正調降今年OLED面板驅動IC預估出貨量15%至20%，TDDI出貨也可能受到新興市場需求不佳的影響，維持減碼評等，目標價下修到165元。

聯詠股價今天上漲1.5元開出，早盤高點來到186元、漲幅約2.76%，成交量逾1500張。

美系外資發布研究報告表示，聯詠所有業務的基本面持續惡化，在OLED（有機發光二極體）驅動IC方面，由於華為P40系列手機銷售不如預期，聯詠已開始向封裝廠調降2020年OLED驅動IC預估出貨量15%至20%，推測聯詠今明年OLED驅動IC出貨量將達4600萬顆、6600萬顆，低於先前推估的5800萬顆、8700萬顆。

雖然觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI）近期需求強勁，目前還沒有調整訂單跡象，但美系外資認為，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成多國封城，將衝擊新興市場智慧型手機需求，預期聯詠TDDI訂單將從今年第2季開始下修。

此外，美系外資認為聯詠今年下半年大尺寸面板驅動IC營收將較上半年減少3%，原因是電視需求疲弱及東京奧運延後，下半年恐進入大尺寸面板庫存修正週期，故調降聯詠2020年、2021年每股盈餘預估值7%、5%至12.74元、13.32元，維持「減碼」投資評等，目標價從170元下修到165元。（編輯：趙蔚蘭）1090414