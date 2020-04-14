橙的第2季美日追單 法人估訂單能見度到6月

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）無線胎壓監測系統商橙的深耕歐美市場輪胎通路，搶攻中國大陸客車、商用車市場需求，第2季感受到美日AM客戶對TPMS系統追單。法人預期，橙的訂單能見度可看到6月。

橙的今天下午舉行線上法人說明會，展望歐美市場，橙的表示搶攻胎壓偵測系統（TPMS）汰舊換新的需求量，深耕歐美輪胎通路，差異化產品鎖定汽車百貨、輪胎通路店。開發穩定的燒錄技術及方式，鎖定開拓歐洲市場通路。

在中國市場，橙的已切入主要客車品牌車廠原廠委託製造（OEM）合作，搶攻中國大陸客車、商用車市場需求，擴展卡客車市場，持續提升市場滲透率，運用商用車、曳引車專用定位技術，針對物流業發達區域持續擴大業務。

橙的掌握無線射頻RF技術、高低溫汽車電子設計、電源管理三大TPMS之核心技術，手握中國兩大客車及商用車廠客製化TPMS且整合車載系統需求的競爭實力。

展望第2季，橙的指出中國大陸OEM客戶在疫情復工後出貨表現穩健，目前也感受到美國、日本等售後服務市場（AM）客戶對於橙的TPMS系統追單，整體訂單能見度至少有2到3個月水準。

法人預估，橙的目前訂單能見度可看到6月，日本卡車的AM訂單維持每季穩定出貨。

從產品比重來看，去年AM占比約74.7%，OEM占比約25.2%。法人指出，橙的主要客戶包括美國的SMP、歐洲的MAK、Points等；日本的Soft 99、Hitachi等；中國的宇通客車和福田汽車等；台灣的中華汽車等。

橙的自結3月合併營收新台幣3284萬元，較去年同期2415萬元增加36%，受惠旗下TPMS相關產品在美國、中國、日本銷售業績成長，累計今年第1季合併營收7912萬元，年增20.3%。（編輯：楊凱翔）1090414