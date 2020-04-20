東元布局4大生產中心 建立中國以外第2供應鏈

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）因應武漢肺炎疫情，電機大廠東元規劃建立中國大陸以外的智動及機電產品部件第2供應鏈，在製造中心，東元布局中國大陸、台灣、越南、印度等4大生產中心。

展望今年景氣，東元董事長邱純枝在致股東營業報告書中指出，1月開始受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不確定因素影響，主要經濟預測機構預估全球景氣呈現衰退。

面臨經營環境更加挑戰的一年，邱純枝指出，東元除了持續以「節能、減排、智能、自動」為發展主軸，強化數位轉型（Digitalization）目標，精實營銷及生產自動化與健全商業智能系統（BI），提升精準市場營銷引導成長，並持續觀察疫情對各主要市場影響，建立中國大陸以外的智動及機電產品部件第2供應鏈。

在機電事業，東元成立專案成長小組，推動新產品包括永磁、車用電機、中壓變頻器（MVD）等。在能源與工程事業，除了執行已承攬超過新台幣百億元訂單外，東元繼續配合國家再生能源開發政策，以智能自動控制技術，積極投入太陽光電發電系統、微電網系統、儲能系統及能源管理設備。

在智動化發展，東元持續開發智動化產業應用、智動化模組與系統、智動化控制及工業網路等。在製造中心與自動化，東元布局中國大陸、台灣、越南、印度等4大生產中心，為滿足中國大陸及亞太市場在節能高效及電動車用馬達需求，東元持續投入永磁馬達專屬自動化電工捲入線、轉子視覺動平衡及自動充磁檢磁設備。

邱純枝日前指出，集團密切觀察疫情嚴峻形勢和美國頁岩油產業狀況，目前來看集團接單業績沒有大波動，沒有下修今年營運目標。（編輯：趙蔚蘭）1090420