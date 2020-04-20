因應導線架業務 長科*售OM 44%股權給SMM

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）導線架製造商長科*董事會今天決議將轉投資公司Ohkuchi Materials（OM）約44%股權，以4.9億日圓售給住友金屬礦山株式會社SMM（Sumitomo Materials），主要因應導線架業務移轉。

長科*指出，從2017年9月斥資4.9億日圓取得OM約49%股權至今，由長科*負責代理銷售業務和經營客戶關係，目前OM客戶多是一線半導體整合元件製造（IDM）國際大廠和封測大廠。

考量日本生產環境不利導線架製造，OM的兩大股東長科*和SMM在2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線，轉由長科生產。

基於上述共識，長科*今天召開董事會通過3項議案，包括由SMM以4.9億日圓、向長科*買回OM的44%股權；其次會中也通過終止SMM合資協議，由於長科*在2017年9月向OM母公司SH Materials（SHM）購買OM 49%股權，並與SMM及OM共同簽署合資企業協議，隨著長科*出售股權給SMM，因此終止原先合資協議。

長科*今天董事會也通過長科*、OM、SMM 等三方簽訂意向書（MOU），因應OM 終止導線架製造業務，OM產品線將由長科*繼續生產，長科*擬向OM購買無形資產及固定資產，確保機器設備、生產技術及產品 know-how順利移轉。（編輯：楊凱翔）1090420