更多編輯台推薦新聞：
地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

因應導線架業務 長科*售OM 44%股權給SMM

最新更新：2020/04/20 18:19

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）導線架製造商長科*董事會今天決議將轉投資公司Ohkuchi Materials（OM）約44%股權，以4.9億日圓售給住友金屬礦山株式會社SMM（Sumitomo Materials），主要因應導線架業務移轉。

長科*指出，從2017年9月斥資4.9億日圓取得OM約49%股權至今，由長科*負責代理銷售業務和經營客戶關係，目前OM客戶多是一線半導體整合元件製造（IDM）國際大廠和封測大廠。

考量日本生產環境不利導線架製造，OM的兩大股東長科*和SMM在2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線，轉由長科生產。

基於上述共識，長科*今天召開董事會通過3項議案，包括由SMM以4.9億日圓、向長科*買回OM的44%股權；其次會中也通過終止SMM合資協議，由於長科*在2017年9月向OM母公司SH Materials（SHM）購買OM 49%股權，並與SMM及OM共同簽署合資企業協議，隨著長科*出售股權給SMM，因此終止原先合資協議。

長科*今天董事會也通過長科*、OM、SMM 等三方簽訂意向書（MOU），因應OM 終止導線架製造業務，OM產品線將由長科*繼續生產，長科*擬向OM購買無形資產及固定資產，確保機器設備、生產技術及產品 know-how順利移轉。（編輯：楊凱翔）1090420

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報