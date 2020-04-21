5G支出刺激自動化需求 外資看多亞德客-KY上銀

（中央社記者吳家豪台北21日電）亞系外資預期5G相關資本支出將刺激自動化產業需求回溫，最快今年第4季可看到需求普遍復甦，重申亞德客-KY、上銀買進評等，目標價分別維持530元、300元。

在大盤今天重挫逾290點影響下，亞德客股價開低走高一度翻紅，隨即翻黑拉回平盤下整理，最低來到500元、跌幅約1.8%；上銀開低走低，盤中低點來到240.5元、跌幅約3%。

亞系外資發布研究報告指出，亞德客目前在手訂單約人民幣2.5億元至3億元（約新台幣10.6億元至12.7億元），高於2月底的2.2億元以及往年平均水準的1.2億元至1.5億元，因此3月新增訂單高於出貨，亞德客正規劃6月底新增價值約人民幣5000萬元的生產設備來因應訂單。

儘管亞德客2月營收偏低，仍支付員工全額薪資，亞系外資預期第1季獲利率可能維持低檔，但第2季產能利用率拉高有助改善獲利率，上半年獲利水準將至少與去年同期持平。

亞系外資認為，5G相關資本支出將帶動自動化產業需求回溫，最快今年第4季將看到需求普遍復甦。由於亞德客第2季營運走強、中國營收占比達93%，且受惠於5G、智慧型手機、鋰電池等資本支出題材，亞系外資維持「買進」評等與目標價530元；另看好上銀的長期風險報酬比率較具吸引力，重申「買進」評等和目標價300元。（編輯：黃國倫）1090421