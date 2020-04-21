原油價格重挫 中油首季大虧175億元

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）國際原油價格持續走低，根據中油最新財報，第一季稅前淨利大虧新台幣175億元，因原油位居低檔，跌價損失擴大所致，各事業部又以煉製、石化虧損較多。

另外，紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，史上首見負油價。中油發言人方振仁分析，石油輸出國家組織（OPEC）及其盟國協議減產力道不如市場預期，致油價下跌。原油價格雖表現疲弱，但負油價並非正常現象，屬於個案，不應放大至整體油市。

展望後市，他說，產油國是否加大減產力道牽動後續表現，但目前仍未見好轉跡象。

中油去年表現亮眼，大賺352億元，為經濟部所屬國營事業中之冠。不過，根據中油公布最新財報，今年第一季稅前大虧175億元，中油表示，主要煉製、石化虧損較多，天然氣、油銷等事業部表現持平。

中油說明，煉製因成本與售出價格時間差了2、3個月，原油價格跌跌不休，致跌價損失、在途損失擴大。石化則是因需求端停擺，銷售狀況低迷，價格下跌。

台糖3月單月稅前淨利1.9億元，第一季稅前淨利2.29億元，台糖說明，主要是認列營建毛利；台水首季稅前淨利為0.31億元，和去年同期盈餘1.42億元比較，大減1.11億元。台水說明，總收入雖較去年度增加，不過，外包、折舊、機修等費用增加，導致盈餘較去年度減少。

台電尚未公布3月財報，前2月則虧損45億元，台電說明，目前並非夏月電價實施月份，且配合政府「增氣減煤」，加上優先購用再生能源，墊高發電成本。（編輯：黃國倫）1090421