華新科公司債轉換價每股240元 轉換溢價率120%

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）被動元件大廠華新科公告，無擔保轉換公司債轉換價格每股新台幣240元，以今天轉換價格訂定基準日之前1個營業日普通股平均收盤價200元為基準價格，轉換溢價率120%。

華新科2月下旬董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限新台幣48億元，發行期間4年，票面利率為0%，募資用途主要是購置廠房、設備及廠務設施。

根據公開觀測資料，華新科此次轉換公司債將於4月29日申請掛牌。

展望未來營運，華新科日前法說會上指出，下半年擴充產能提前到第2季落實，已適度擴增產能約10%到15%，4月單月設備產能可到500億顆，月出貨量可到400億顆，今年底月設備產能可到550億顆。

華新科指出，目前訂單能見度可到第3季，部分客戶緊追第3季需求。

法人預期，華新科3月部分訂單遞延到4月，預估4月業績可較3月明顯成長，5月訂單也滿載；3月毛利率轉佳，第2季毛利率會更好，第2季業績可望明顯季增。

展望價格走勢，法人引述華新科談話指出，通路價格一定會反映，平均銷售價格（ASP）適度調整會比較好。華新科目前成品庫存水位約1個月。（編輯：楊玫寧）1090421