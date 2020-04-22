民營銀紓困案少 永豐銀：與客戶組成關係大

（中央社記者劉姵呈台北22日電）針對外界質疑民營銀行辦理紓困案不比公股銀積極，永豐銀行總經理莊銘福今天受訪指出，不是不積極，只是目前來申請紓困貸款企業案件不多，因為較有規模的企業資金存量尚足，較無立即的危機。

為協助國內企業與個人度過疫情難關，政府鼓勵銀行業辦理紓困貸款。針對外界質疑民營銀行辦理紓困措施不比公股行庫積極，永豐銀行總經理莊銘福今天上午接受媒體訪問時表示，這與客戶組成有很大關係，且公股銀行的客戶層面較廣，並非民營銀行比較不積極。

莊銘福說，「我們不是不積極，每天都有在主動聯絡客戶，協助各客戶度過這疫情難關。」

他表示，現在受理紓困貸款案件，每天都會回報金管會，不過，他觀察目前主動詢問的客戶真的不多。

莊銘福說，「我們自己也很納悶，感覺外面環境不是很好，申請量卻沒有很大。」

他分析，可能因為較有規模的企業財務健全度較高，資金存量尚充足，有3至6個月，較無立即的危機，所以企業紓困申請案比較起來，較個人申請案少。個人申請案方面，較多集中在車貸案件，例如遊覽車。

另方面，疫情持續延燒，國外大型銀行授信頻踩雷，莊銘福也說，永豐銀會隨時檢視海外授信品質，尤其像是不動產、能源業都是高風險的產業，但目前都沒有發現有逾期放款個案。

然而，莊銘福表示，隨著疫情愈來愈嚴峻，景氣不好，企業營運必定出問題，連帶整體銀行業面對的授信風險勢必會愈來愈高；甚至他直言，「不排除會有惡化的趨勢」，不過觀察整體，目前並沒有看到個案出現大額壞帳。（編輯：張均懋）1090422