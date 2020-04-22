美元保單買氣回溫 人民幣保費前2月驟減近7成
最新更新：2020/04/22 15:27
（中央社記者劉姵呈台北22日電）金管會今天公布，截至2月底止，外幣保單新契約保費收入新台幣979.98億元，年減3%。其中，美元保單逆勢回溫，保費年成長11%；但人民幣保單則是買氣直落，保費年衰退近7成。
金融監督管理委員會保險局今天公布，今年截至2月底止，外幣保單新契約保費收入約新台幣979.98億元，較去年同期小幅衰退3%。其中，投資型保單受到各國主要央行降息因素影響，新契約保費收入約262.82億元，較去年同期衰退26%；傳統型保單則受惠於美元傳統保單成長，保費收入約717.16億元，較去年同期成長10%。
壽險公司主管表示，武漢肺炎疫情升溫，衝擊股債市，業者為了反映市場利率及成本，多次調降宣告利率，高利率保單不復見，外幣保單銷售狀況明顯受影響。
進一步觀察各幣別保單銷售狀況，美元保單為唯一逆勢成長的外幣保單，今年截至2月底止，美元保單新契約保費收入約30.48億美元，較去年同期成長11%；其中投資型保單約7.44億美元，年減1%；傳統型保單約23.04億美元，年成長高達15%。
壽險公司主管分析，由於美元保單前2月銷售情況尚未反映美國聯準會（Fed）降息狀況，預估3、4月銷售狀況才會受影響。
澳幣保單方面，今年截至2月底止，新契約保費收入約1.29億澳元，年衰退幅度達44%；其中投資型保單約0.48億澳元，年衰退42%；傳統型保單約0.81億澳元，也較去年同期衰退45%。
人民幣保單方面，今年截至2月底止，新契約保費收入約人民幣4.48億元，較去年同期大幅衰退高達69%；其中，投資型保單約人民幣3.90億元，年衰退幅度約72%；傳統型保單約人民幣0.58億元，年衰退19%。（編輯：林淑媛）1090422