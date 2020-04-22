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洋基營運傳捷報 獲大立光10.05億元大單

最新更新：2020/04/22 16:16

（中央社記者張建中新竹22日電）無塵室廠洋基工程營運傳捷報，順利接獲股王大立光新廠無塵室空調工程及設備訂單，總金額達新台幣10.05億元。

據大立光今天公告，取得台中工業區西屯區安和段234地號新廠無塵室空調工程及設備，總金額10.05億元，主要是供生產及營運使用。

洋基工程過去曾為台積電建置晶圓18廠第1期廠房空調、機電與消防工程等，也於民國108年3月31日至109年3月30日接獲台積電轉投資晶圓封裝廠精材6.7億元廠務工程訂單。

洋基去年營收51.72億元，年減13.42%，稅後淨利依然維持5.3億元高檔水準，年減2.17%，以股本4.1億元計，每股純益約12.92元，連續3年賺進超過1個資本額。

洋基去年度盈餘預計每股配發10元現金股息，以今天興櫃成交均價138.54元計，殖利率約7.21%。

因部分工程案件接近完工，且新案件尚在洽談中，此外，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情推延中國大陸地區復工，洋基今年前3月營收8.34億元，年減44.18%。

大立光新廠無塵室空調工程及設備訂單總額高達新台幣10.05億元，超過洋基第1季整季業績，對洋基營運將有不小助益。（編輯：鄭雪文）1090422

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