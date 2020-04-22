外資賣超34.5億元 法人：後續觀察成交量

（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天一度大跌逾148點，尾盤翻紅收復10300點，外資及陸資賣超新台幣34.5億元，減碼標的以金融股和權值電子股台積電為主。法人分析，若台股成交量能縮減至1200億元左右，代表賣壓慢慢減輕。

受國際油價崩跌及美股拉回影響，台股加權指數今天開低震盪，盤中最低來到10140.09點、跌逾148點；隨著權值股跌勢收斂，帶動電子股反攻氣勢，指數終場收在10307.74點，上漲19.32點，漲幅0.19%，成交值1517.97億元。

自營商今天賣超8.39億元，投信賣超0.58億元，外資及陸資賣超34.5億元；三大法人合計賣超43.47億元。

觀察外資賣超前10名個股，依序為元大金、中信金、台積電、兆豐金、新光金、中鋼、元大台灣50、第一金、華通、華航。

元大金今天遭外資賣超1.12萬張，高居第1；中信金賣超7113張，排名第2；台積電賣超6088張，排在第3名。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，外資昨天大幅賣超台股，但期貨多單增加，代表外資認為短線大盤容易出現反彈。如果外資大量賣超，新台幣又貶值，就代表外資真的落跑。但目前看來，沒有資金大量撤出狀況，台股加權指數來到月線附近應可獲得強力支撐，投資人不必過度恐慌。

蔡明翰認為，國際股市下跌帶來的壓力，台股無法避免，後續如果台股成交量縮減到1200億元左右，代表賣壓慢慢減輕，指數若能回到月線附近震盪整理，加上疫情慢慢趨緩，股市仍有機會轉為多頭格局。（編輯：林興盟）1090422