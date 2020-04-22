公股銀行加速辦理紓困貸款 核准率已逾7成

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）武漢肺炎衝擊個人、企業生計，截至21日，公股銀行已收到1萬3759戶紓困貸款申請案，規模達新台幣2923.9億元，其中已核准1萬120戶，核准率73.55%，已受理但否決戶數比率則為0.6%。

財政部國庫署表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情對國內經濟、產業造成不小衝擊，公股銀行一方面配合各部會所定的紓困振興辦法提供貸款，另一方面也以銀行自有資金提供個人及企業紓困貸款。

國庫署副署長顏春蘭表示，為快速協助紓困，公股銀行努力加快審核作業流程，比起3月底，核准率明顯遞增，統計至4月21日，已受理1萬3759戶個人及企業紓困貸款申請，已核准通過1萬120戶，核准率達73.55%，比3月底時核准率52.32%提高不少。

顏春蘭指出，各公股銀行中，以台灣中小企銀核准率最高。在紓困貸款否准率方面，截至21日，已受理但未承貸的件數僅88件．占整體申請案件比重僅0.6%，大多因個人及企業有被退票情形，以致無法通過授信審核。

顏春蘭補充，單看公股銀行配合承作各部會的紓困貸款，平均核貸天數只需要4.77天，連一週都不到，顯示公股銀行在審核作業程序面已具規模效益，審核效率漸趨穩定。

另一方面，顏春蘭表示，為協助小規模營業人紓困，迅速回應業者資金需求，中央銀行提出中小企業貸款專案融通，增訂小規模營業人簡易申貸方案，藉簡易式信用評分表替代財務報表或401報表，提供小規模營業人50萬元以下快速簡易貸款措施。

顏春蘭說，財政部也將持續督請公股銀行積極配合辦理，並加速核貸流程，以利受疫情影響的小規模營業人，從速取得營運所需資金。（編輯：鄭雪文）1090422