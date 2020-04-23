疫情衝擊商業活動大亂 企業恐面臨4大法律課題

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）武漢肺炎疫情爆發，打亂全球商業活動，安永圓方國際法律事務所律師闕光威提醒，台灣企業陸續可能面臨租金調整契約、破產重整、勞資及跨國交易糾紛等4大法律課題，應預先規劃因應。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情嚴峻，闕光威表示，多國嚴格管控國境，直接衝擊經濟，造成企業收入銳減，原有契約關係也受到嚴重動搖，如與原物料供應商間的供貨契約、與房東間的租賃契約，以及百貨零售業的各式權利金或抽成契約等，甚至可能因經營不善，面臨破產、重整等課題。

闕光威盤點，受疫情衝擊，台灣企業可能面臨4大法律課題，第1，是租金或價金契約調整，原則上，因無預期情形，導致單方面希望變更給付金額或方式，在法律上是不允許的，但仍有一些相關法規可運用，如「不安抗辯權」，以及「情事變更原則」。

闕光威舉例，通常供貨方得先交貨，一段時間後，收貨方才會支付貨款，不過受疫情影響，可能有交貨後，事後卻收不到貨款的風險，但不交貨又可能面臨違約；此時，可主張行使民法上的「不安抗辯權」，要求收貨方先行給付貨款再交貨，達成調整契約約定效果。

此外，闕光威說，經營商場、戲院等業者，受疫情影響，可能不堪負荷租金或權利金等定期性給付支出，除了可考慮向契約相對人協商調整租金或是授權金以外，也可援引「情事變更原則」，向法院聲請調整契約內容。

闕光威指出，第2，因疫情關係，公司營運可能大受影響，陷入財務困難、甚至瀕臨破產，最終可能需要向法院聲請重整或破產程序；同樣的，防疫期間，遇到交易相對人或債務人進行重整或破產程序的機率也大幅提升。

闕光威表示，第3，疫情期間可能發生諸如無薪假、防疫假問題、居家作業辦法、工時計算、勞工解僱甚至是大量解僱勞工等相關勞動法議題；提醒企業，若不得已要大規模解僱，記得遵守大量解僱保護法，在一定期間前提供解僱計畫書給主管機關，而所謂一定數量的勞工，要依公司的規模大小個案計算。

最終，闕光威說，台灣屬貿易型國家，產業高度仰賴進出口，目前台商已陸續面臨外國廠商發生財務危機，甚至聲請破產，但仍有高額貨款未獲付清或是貨物仍在海運運送中等情形，預期將產生不少跨國商務糾紛；建議要隨時與廠商聯繫，更新相關訊息，並採取相對應因應措施，避免事後求償無門。（編輯：林孟汝）1090423