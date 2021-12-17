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立積：主晶片短缺考驗團隊 明年第2季可望好轉

2021/12/17 17:52
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（中央社記者張建中新竹17日電）射頻晶片廠立積業務行銷處副總經理黃智杰今天表示，今年第1季起的供應鏈缺料問題考驗經營團隊，主晶片短缺情況短期沒有機會緩解，業界預期明年第2、3季可望好一點。

立積下午舉行技術高峰會，黃智杰說，所有科技是為了人類更方便的生活，立積主要經營業務則是WiFi無線網路。

他指出，2019年來中美貿易戰，立積經歷了非常緊張的時刻，產品供不應求，客戶需求如雪片般蜂擁而至；2021年第1季感受到完全不一樣的氛圍。

黃智杰表示，因有更貴的東西優先順序擺在立積搭配的主晶片之前，供應鏈價值邊緣化造成的短缺，對立積經營團隊帶來考驗。

黃智杰指出，2019年立積在中國路由器零售品牌市占率不到10%，今年市占率已快突破50%，有很實質的成長，在業績上的表現卻是很疲弱。立積今年前11月營收新台幣50.13億元，年增4.54%。

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黃智杰感謝立積業務團隊的努力，並語帶哽咽說「我知道很辛苦」。他並對在場的客戶夥伴及供應商說「我們會努力下去」。現場隨即響起熱烈掌聲。

他表示，主晶片短缺情況短期內並沒有機會緩解，業界預期明年第2、3季可望好一點。黃智杰指出，2022年中國運營商標案市場將可突破1億台大關，將較今年成長52%，立積所處市場未來需求強勁；WiFi6E則預計於明年首季出貨。（編輯：楊蘭軒）1101217

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