印度媒體：台印已就半導體及自貿協定開始協商

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（中央社記者林行健新德里17日專電）印度主流媒體「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述不具名人士表示，印度與台灣已開始就洽簽自由貿易協定，以及設立半導體生產中心展開協商。

報導引述2名消息人士稱，台灣與印度今年稍早成立了4個工作小組，聚焦於設立半導體中心、培訓產業所需高專業人才，以及雙邊投資和自由貿易等協議的洽簽。

印度斯坦時報說，雙方討論從今年中左右開始升溫，其中半導體工作小組分別於8月及9月舉行了兩次視訊會議，而有關自貿協議的小組則召開了一輪會議。

報導聲稱，雙方正著眼於促成台灣半導體巨擘如台積電和聯華電子前來印度設廠，印度方已提出數個地點作為半導體生產中心，但雙方暫未就此作出最後決定。

報導引述其中一名消息人士說，半導體公司設廠牽涉甚廣，以台積電為例，它有數以百計的供應或協力廠商，它若來印度設廠，就必須說服所有協力廠商一同前來，以確保零組件供應順暢。

報導說，在中國對台灣施壓力道增加的情況下，台灣半導體廠商到其他國家投資將有戰略意義。

另方面，印度斯坦時報網路版的報導提到，台灣到美國設置半導體生產中心的決定，被視為與華盛頓對台北的軍事支持有關。

網路版報導稱，台灣希望透過半導體產業換取其他國家在其他事務上的更大支持，例如參與世界衛生組織。

報導還說，台灣也正考慮在孟買設立辦事處的可能性，以利更多台灣廠商到印度西部省分投資。

印度政府最近才剛推出一項100億美元半導體產業獎勵方案，並承諾斥資300億美元把印度打造成電子零件生產中心，特別是半導體。

但一名熟悉產業運作的台商接受中央社詢問時表示，印度想吸引半導體廠商進駐目前恐有困難，因為除了供應鏈不齊全、水電供應不穩定之外，空氣污染問題也會增加無塵室成本。（編輯：高照芬）1101217