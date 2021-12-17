NCC秀5G新應用 AR字幕眼鏡「看見」舞台對話

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（中央社記者蘇思云台北17日電）NCC攜手中華電信辦理5G垂直場域體驗週活動，17日、18日共邀百位民眾欣賞「非常林奕華 《一個人的一一》」的智慧展演，民眾配戴AR字幕眼鏡後，可以享受5G新型態演出。

國家通訊傳播委員會（NCC）今、明兩天在國家戲劇院，跟中華電信共同辦理5G垂直場域體驗週活動，展現5G創新應用科技與表演藝術跨域結合的成果。NCC委員鄧惟中、林麗雲、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、中華電信行動通信分公司副總經理賈仲雍與資策會數位轉型研究所所長林玉凡都出席參與今天晚間的表演活動。

NCC晚間發布新聞稿指出，中華電信透過NCC「補助5G網路建設計畫」，攜手國家兩廳院與資策會，共同推動文化與科技融合的5G創新應用服務，串連5G專網及智慧展演應用，展現跨界融合的全新體驗。

兩廳院人員告訴中央社記者，5G手機使用中華電信的訊號，使用者把手機掛在胸前，接著戴上擴增實境（AR）眼鏡，可以透過手機操作來調整字幕語言、亮度、大小、顏色等。

NCC表示，透過5G結合AR眼鏡，表演字幕可以即時傳送到國家戲劇院的AR眼鏡中。無論是觀賞國外表演或是因應聽障朋友需求，都可以提供翻譯字幕或是供口述影像的AR字幕，讓觀眾能真正用眼睛「看見」舞台上的對話，隨時跟上劇情，打破距離與空間的藩籬。

NCC表示，將在12月23日跟業者共同展現5G網路建設與應用成果，辦理「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，並在台北市三創生活園區舉辦應用成果展，展示內容包含「智慧醫療」、「智慧文化娛樂」及「智慧自駕車」等不同5G垂直場域的應用成果體驗。（編輯：楊凱翔）1101217