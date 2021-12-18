賤價徵收竹科寶山2期擴建用地？科管局：無此情形

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（中央社記者吳家豪台北18日電）新竹科學園區寶山用地第2期擴建案部分所有權人今天前往科管局抗議賤價徵收及強迫簽約。科管局表示，此擴建案依市價辦理協議價購，從寬從優為民眾爭取最大權益，並無賤價情形。

竹科管理局發布新聞稿指出，辦理寶山用地第2期擴建用地取得作業時，為使區內土地及土地改良物所有權人充分瞭解協議價購作業程序、補償費及獎勵金等內容，於申請徵收前先行與所有權人協議購買，分別於今年8月28日、8月29日、9月4日、9月5日、12月4日、12月5日多次與所有權人協議洽商。

科管局表示，本次寶山2期用地協議市價原係委託2家估價師依規查估、簽證，因接獲民眾反映地價偏低，另增加第3位估價師估價，採最高者做為協議市價基礎，地主普遍均已獲得地價調升。

若與科管局達成協議價購並簽約者，除另提供相關地價及地上物加成獎勵金外，後續新竹縣地價評議委員會評定徵收市價後，若徵收市價低於協議價格，科管局仍依簽約的協議價格發給。

科管局指出，若徵收市價高於協議價格，也會補發差額地價，以此鼓勵所有權人與科管局達成協議價購，並無賤價情形。

有關民眾所稱保生宮未來遷建用地地價偏高，科管局表示，此為保生宮為遷建新廟所需自行洽地主購買，並非科管局辦理取得，又該土地係受民情風俗因素影響的特殊交易案例，故本次估價未採用該案例。

科管局說，地上物查估作業依新竹縣政府相關查估標準辦理，倘有提出複估，科管局也儘量從寬認定居住事實及建築物興建日期，替所有權人爭取最大的權益。

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科管局表示，寶山用地第2期擴建案屬國家重大建設計畫，地主同意協議價購比例已達8成，顯見多數所有權人對科管局查估基礎價格及加發獎勵金的誠意頗為認同。

目前協議價購程序已近尾聲，科管局提醒，所有權人如仍未能達成協議者，為利開發案進行，將依土地徵收條例規定第11條辦理徵收，期望所有權人能循正常管道表達意見與科管局理性溝通，達到產業發展與所有權人權益雙贏的局面。（編輯：郭無患）1101218