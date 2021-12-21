台灣電路板產業展登場 今年產值估增2成上看1.25兆元

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（中央社記者張建中台北21日電）台灣電路板產業國際展覽會今天在南港展覽館1館登場，台灣電路板協會理事長李長明表示，今年台灣印刷電路板產值可望成長20%，將達新台幣1.25兆元規模。

李長明在台灣電路板產業國際展覽會開幕典禮中說，這兩年雖受疫情影響，台灣電子產業依然成長飛速，除了產業鏈上下齊心外，感謝政府成為台灣電子產業的後盾。

他表示，包括5G、智慧機械投資抵減及投資擴產協助，還有疫情管控，感受到政府對產業的投入與用心。政府防疫有成，產業才能正常安心生產，讓電子業成為台灣今年經濟成長主力，在國際舞台發光發亮。

李長明指出，2020年台灣印刷電路板（PCB）產值已經破兆元，成為資通訊ICT第3大產業，僅次於半導體及面板產業。

李長明說，今年雖然遭逢疫情三級管制，在人力、設備、零件短缺，原物料上漲、缺水、限電等問題，台灣PCB產業依然展現韌性，順勢成長，預估今年台灣PCB產值成長率可達20%，產值將從去年的1.04兆元成長到1.25兆元。

他表示，未來看到一些問題，包括全球化競爭及淨零碳排兩大生存關卡，這是台灣PCB產業轉型生產的一個契機，需要政府協助，希望協助推動PCB高質減碳推動計畫，讓PCB產業成為台灣重要產業之一。

李長明說，雖受疫情影響，相信以台灣電子製造產業位居全球要角，2022年一定會比今年更好，規模會更大。（編輯：趙蔚蘭）1101221