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法人：台股高檔盤整 高殖利率業績股攻守兼具

2021/12/22 19:26
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）距離2021年底封關僅剩6個交易日，台股萬八關前震盪，類股輪動快速，法人表示，年底投信作帳題材個股相對吸睛，指數高檔盤整格局下，高殖利率業績題材股攻守兼具。

加權指數今天終場上漲37.56點，收在17826.83點，站穩所有均線之上，成交值新台幣2519.87億元，三大法人合計買超27.3億元。

群益期貨指出，外資期現貨略為同步做多，自營商選擇權中性態勢，月、週選呈現中性，整體籌碼面中性偏多。技術面目前以內資主導的櫃買OTC指數較加權指數強勢，短線在台股仍屬量縮格局下，將以盤漲挑戰萬八位置。

分析師表示，台股萬八關前震盪，投資人短線操作因應，大盤近期進入高檔盤整，類股輪動快速，在權值股熄火的狀況下，具投信作帳行情題材個股相對吸睛，台股衝關仍需量能助攻，高殖利率業績題材股攻守兼具。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron疫情擴散，加上貨幣政策緊縮牽動全球資金流向，外資近期賣多於買，使台股震盪幅度加大，近而壓抑權值股及大盤指數向上空間。

他說，雖然台股產業前景及企業獲利等基本面無虞，惟類股走勢分化，增加選股難度，但藉由選股策略布局具備營運動能中小型或業績題材個股，仍有機會賺取超額投資報酬機會。

操作上，沈萬鈞建議採均衡配置，除長線看好的5G、高速運算、半導體、電動車等趨勢成長股，也可關注具殖利率的價值股配置，至於傳產股則建議布局低基期有獲利穩定為下檔保護。

永豐投信提醒，2022年全球經濟將呈現「通膨升溫、經濟降溫」跡象；但在通膨可控、經濟擴張下，建議投資聚焦抗通膨題材類股，包括電動車趨勢產業鏈、精品消費、ESG、美股等都是值得留意的標的。（編輯：楊蘭軒）1101222

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