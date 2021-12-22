台泥投資15.1億元參與飛宏私募案 攜手拓展充電樁版圖

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（中央社記者蔡芃敏、韓婷婷台北22日電）台泥與飛宏今天宣布，台泥以每股新台幣40.26元參與飛宏私募案，投資總金額15.1億元，雙方將進行策略性合作，爭取全球市場充電設施商機；市場認為，飛宏為充電樁領導品牌，台泥則在今年併購義大利儲能公司，雙方以此為基礎，拓展充電樁版圖。

台泥發布重大訊息指出，台泥董事會決議通過參與認購飛宏私募普通股，擬認購總股數為3萬7520張，每股認購價格約40.26元，認購總金額為新台幣15.1億元，占飛宏增資後總股本約9.9%。

台泥指出，飛宏致力深耕電動車充電設備與相關產業市場開發，雙方將進行策略性合作，爭取全球市場充電設施商機，強化台泥儲能產業鏈的全球發展計畫。

根據NHOA今年7月發布的「10年計畫」，2025年時充電樁在歐美銷售量達到每週1萬5000台。市場認為，台泥參與飛宏私募案和先前併購義大利儲能公司諾亞（NHOA）有關，雙方以此為基礎，後續將開展更多合作項目。

飛宏為老牌電源供應商，是亞洲第一個做到360kW且擁有兼容標準及客製優勢的急速充電樁的業者，近年積極與充電服務業者整合，參與儲能開發。飛宏近期已與石油巨擘殼牌集團簽約，成為殻牌認證的全球充電設備的供應商，據了解，目前獲得認證的全球供應商不超過5家，飛宏是台灣唯一的供應商。

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飛宏目前產品線涵蓋手機、工具機、網通、醫療、VR及電動車電樁等領域，11月營收衝上13.69億元，月增18%，年增31.97%，創2011年5月以來單月新高；預料12月營收仍將維持高檔，目前訂單能見度已到明年第3季。

飛宏表示，台泥參與飛宏私募對財務結構、營運發展都有正向幫助，台泥近幾年持續朝向儲能發展，今年購併義大利廠NHOA，雙方透過私募案進行策略性合作，將可協助飛宏未來營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發與拓展，提升競爭優勢及營運效能。（編輯：黃國倫）1101222