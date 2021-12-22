壽險業提前給付滿期金下滑 料難破百億

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云台北22日電）春節將近，壽險業陸續公布提前給付滿期金資訊，國壽、新壽、富邦人壽等9家壽險業預估總給付金額近新台幣60億元，件數近18.56萬件，較往年下滑；依目前數據推算，整體規模應難達到近年的百億元水準。

壽險業每年會在春節前提前給付春節期間到期的滿期金、還本金等各項保險給付，讓保戶可靈活運用資金。據已公布的壽險業者資訊，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽、全球人壽、中國人壽、元大人壽、宏泰人壽等9家業者合計提前給付金額達59.99億元，件數近18.56萬件。

壽險業者指出，近年金管會出手整頓保險商品結構，要求壽險業提高商品保障成分、降低儲蓄比重，短年期儲蓄險占比逐漸降低，加上近兩年投資型保單為市場主流，傳統型保單買氣呈現下滑，都可能是春節提前給付滿期金下滑的原因。

對比今年初壽險業在春節前提前給付滿期金情形，加計富邦人壽、國壽、南山人壽、台壽、新壽、中壽、全球人壽、三商壽等8大壽險業者金額就已超過百億元。因此，就目前主要壽險業者資訊推估，明年全體壽險業春節前提前給付滿期金應不到百億元水準。

國壽指出，針對保險契約於明年1月24日到2月6日應領的滿期金或年金件，將提前於1月24日將款項匯到保戶事先指定的銀行帳戶；富邦人壽農曆春節期間生存金及滿期金則提前於1月26日給付。

新壽針對給付日期落在明年1月29日至2月6日者，提前於1月28日給付；南山人壽針對給付日期於明年1月27日至2月8日間的滿期金、還本金及增值回饋分享金，提前於1月26日起給付。

宏泰人壽針對保險契約於明年1月26日至2月7日應領的滿期金、生存金及年金，將陸續於1月26日至28日發放。

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針對滿期或還本日期為明年1月25日至2月6日的保單，三商壽將提前於1月25日至28日開始發放，提前發放件數約1.4萬件；全球人壽台幣保單原給付日為1月25日至2月6日、外幣保單原給付日為1月25日至2月7日者，將分別提前於1月25日及1月24日匯款。

元大人壽針對1月28日至2月6日要給付滿期金的保戶，將提前於1月27日給付，件數逾2000件；中壽滿期金提前給付區間為1月29日至2月6日春節期間，件數約達7500件。（編輯：楊蘭軒）1101222