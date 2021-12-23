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智慧自動化系統整合聯盟宣言 力推PCB產業升級

2021/12/23 11:40
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（中央社記者張建中新竹23日電）智慧自動化系統整合聯盟今天集結45家會員意見，發表首份行動宣言，將建立印刷電路板（PCB）軟硬稼接樣版，打造電子設備資訊模型，進行跨域合作，推動智慧製造升級。

台灣電路板協會（TPCA）表示，智慧製造是協會在PCB產業推動的主要方針之一，過去6年來，協會與產業界進行智慧製造藍圖規劃，統一底層通訊協定、建立資訊平台，並推動大數據分析應用、5G智慧工廠與資安防護。

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TPCA指出，期間促成3大智慧製造聯盟成立，協助40多家PCB廠智慧化升級，並促使PCB設備通訊協定成為國際標準。

智慧自動化系統整合聯盟是由TPCA推動成立，將打造PCB產業智慧製造設備資訊模型，協助自動化設備生態夥伴提升智慧設備硬軟整合、實虛融合的能力，強化技術創新力、產品價值力與市場競爭力，開創PCB產業自動化設備生態體系的新商機。（編輯：趙蔚蘭）1101223

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