中國西安封城抗疫 時碩工業當地子公司停產

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）時碩工業今天發布重大訊息指出，因應中國陝西省西安市政府開始社區和單位封閉管控通告，子公司時碩科技（西安）今天停產，等待當地政府指示復工。

受到COVID-19疫情新增病例影響，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市今天起封城，全市暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

時碩工業在西安設有子公司，時碩工業今天上午發布重大訊息表示，因應西安市政府今天開始社區和單位封閉管控通告，當地子公司遵從當地政府要求，今天停產。

時碩工業指出，當地子公司業務保證外倉出貨正常進行，同時告知客戶政府管控措施；並做好廠內出貨貨物準備，若狀況允許即刻出貨。

時碩工業表示，當地子公司廠內即刻做好設備及水電氣關停，保證安全等待當地政府指示復工，期間並保持和同仁聯繫。

時碩工業生產專業精密機械加工金屬製品，產品應用領域涵蓋汽車安全系統、燃油傳動系統、工業、航太醫療用精密機械加工零配件，在台灣新屋、中國無錫、中國西安設有廠區，其中西安廠員工約135名。

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根據年報資料，時碩西安子公司主要布局工業自動控制零件、航太設備精密零件加工等。

從客戶端來看，法人表示，時碩工業主要供應加拿大Litens和美國BorgWarner相關發動機耦合減震器（OAD）和雙離合器（DCT）變速箱等汽車零配件，也供應瑞典Autoliv、日本Takata和中國大陸KSS等安全氣囊氣體發生器零組件。前5大客戶Litens、Takata、Autoliv、KSS和Emerson占業績比重約6成多。（編輯：趙蔚蘭）1101223