雙11及週年慶助攻 11月零售業營收3754億元創新高

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經濟部23日公布11月零售業營業額為新台幣3754億元，寫下歷史新高。圖為11月SOGO百貨週年慶，大批民眾搶購化妝品，台北忠孝館一樓各大品牌專櫃擠滿購物人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）雙11加碼促銷、週年慶等活動推升零售業營收表現，經濟部今天公布11月零售業營業額為新台幣3754億元，寫下歷史新高，年增6.3%，累計前11月營業額為3兆6153億元，同樣創歷史新高紀錄，年增3.2%。

經濟部統計處下午公布11月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為1兆790億元、年增13.8%；零售業為3754億元，創歷史新高，年增6.3%；餐飲業為662億元，寫下歷年同月新高紀錄，年增2.5%。

進一步觀察零售業主要行業，綜合商品零售業為1222億元，創歷年同月新高，年增7.3%，統計處副處長黃偉傑分析，主要是百貨公司週年慶、振興五倍券效益及黑色購物節等活動，刺激買氣。

不過，百貨公司、超商、超市、量販店都呈現月減，黃偉傑表示純屬季節因素，同時有廠商反映五倍券效益會隨月遞減。

值得注意的是，非店面零售業營業額為419億元，創歷史新高，年增16.7%，為連續22個月正成長，其中，電子購物及郵購業營收為337億元，年增20.7%，並較上月增加47.2%，黃偉傑指出，最大動能來自雙11加碼促銷活動。

餐飲業方面，則因百貨公司週年慶造成集客效應，以及業者配合五倍券推出優惠促銷活動，11月營收持續揮別陰霾，為662億元，年增2.5%，也是連續2個月正成長。

批發業則受惠全球經濟穩定復甦、終端需求強勁，年底傳統備貨需求增加、國際原材物料價格續居高檔，以及半導體產品價格調整等因素，帶動營收攀高。

展望未來，黃偉傑認為，國內疫情控制得當，外出消費人潮增加，以及耶誕節、跨年等節慶商機、尾牙採購及居家換季需求，預估營業額會持續成長，12月零售業年增5.8%至8.8%、餐飲業年增2.3%至5.3%。

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批發業則因國際景氣穩健向上、新興科技應用需求延續及國際原材物料價格居高不下，加上傳統春節備貨旺季到來，預估維持成長力道，12月年增2.3%至5.3%。

就全年來看，零售業年增3.4%至3.7%，批發業年增14.8%至15%，不過，餐飲業因5月中至7月國內實施三級警戒，相關場所禁止內用，重創營收表現，推估全年仍呈現衰退，年減6.9%至6.7%，衰退幅度也是民國91年來最大。（編輯：黃國倫）1101223