更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

全國電：消費者偏好DC大型門市 未來展店不設上限

2021/12/23 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北23日電）3C通路商全國電子今天召開法人說明會，發言人陳碧滋說，消費者比較偏好大型門市Digital City氛圍，未來展店會採取類似樣貌，沒有設定展店上限，同時也會強化異業合作及線上購物體驗。

全國電子今年前3季營收達新台幣157.83億元，年增2.6%；由於進行展店等策略，導致營業費用增加，前3季營業淨利約5.88億元，年減5.3%；稅後淨利約4.67億元，年減5%；每股盈餘4.71元。

陳碧滋指出，全國電子今年第1季和第2季營運表現都優於去年同期，5、6月本土疫情爆發，帶動資訊商品銷售，呈現倍數成長。

不過，今年7月三級警戒解除後，陳碧滋發現因居家辦公及學習所帶動的電腦商品成長動能呈現「墜崖式下降」，加上去年7月有振興三倍券效益、墊高比較基期，且今年7、8月雨水較多也影響夏天主力商品銷售。

展望營運策略，陳碧滋表示，全國電子門市總數327間，其中大型門市Digital City總數已達44間，今年新增15間。原本內部採取社區型門市和大型門市的雙品牌策略，曾設定拓展Digital City門市數上限，但與消費者溝通後，發現所有客群都喜歡更舒適新穎的裝潢，未來Digital City應該會變成固定店型，展店盡量採取類似樣貌。

異業合作方面，全國電子近年攜手正官庄、札幌藥妝、良興、三麗鷗等業者，陳碧滋表示，主要希望消費者進入賣場時可以觸及更多需求，不只在門市買到3C類商品，也可以買到健康類、生活類商品。

通路方面，以往全國電子都以街邊店為主，現在陸續進駐百貨，希望增加與消費者溝通和接觸的機會。

陳碧滋指出，全國電子也將加強布局線上購物，已在蝦皮商城開設旗艦店，與自有網站觸及的消費者不同，希望藉此吸引更多年輕人成為會員。未來在會員經營上將透過LINE推播等方式，加深會員與全國電子的連結度。（編輯：蘇志宗）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族