全國電：消費者偏好DC大型門市 未來展店不設上限

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（中央社記者吳家豪台北23日電）3C通路商全國電子今天召開法人說明會，發言人陳碧滋說，消費者比較偏好大型門市Digital City氛圍，未來展店會採取類似樣貌，沒有設定展店上限，同時也會強化異業合作及線上購物體驗。

全國電子今年前3季營收達新台幣157.83億元，年增2.6%；由於進行展店等策略，導致營業費用增加，前3季營業淨利約5.88億元，年減5.3%；稅後淨利約4.67億元，年減5%；每股盈餘4.71元。

陳碧滋指出，全國電子今年第1季和第2季營運表現都優於去年同期，5、6月本土疫情爆發，帶動資訊商品銷售，呈現倍數成長。

不過，今年7月三級警戒解除後，陳碧滋發現因居家辦公及學習所帶動的電腦商品成長動能呈現「墜崖式下降」，加上去年7月有振興三倍券效益、墊高比較基期，且今年7、8月雨水較多也影響夏天主力商品銷售。

展望營運策略，陳碧滋表示，全國電子門市總數327間，其中大型門市Digital City總數已達44間，今年新增15間。原本內部採取社區型門市和大型門市的雙品牌策略，曾設定拓展Digital City門市數上限，但與消費者溝通後，發現所有客群都喜歡更舒適新穎的裝潢，未來Digital City應該會變成固定店型，展店盡量採取類似樣貌。

異業合作方面，全國電子近年攜手正官庄、札幌藥妝、良興、三麗鷗等業者，陳碧滋表示，主要希望消費者進入賣場時可以觸及更多需求，不只在門市買到3C類商品，也可以買到健康類、生活類商品。

通路方面，以往全國電子都以街邊店為主，現在陸續進駐百貨，希望增加與消費者溝通和接觸的機會。

陳碧滋指出，全國電子也將加強布局線上購物，已在蝦皮商城開設旗艦店，與自有網站觸及的消費者不同，希望藉此吸引更多年輕人成為會員。未來在會員經營上將透過LINE推播等方式，加深會員與全國電子的連結度。（編輯：蘇志宗）1101223