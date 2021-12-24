富邦金把舊口罩變充電板 蔡明忠：先減廢再減碳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）減碳議題當道，富邦集團董事長蔡明忠認為，可從「減廢」做起，進而啟動循環經濟，藉與小智研發合作，富邦金回收舊口罩製成充電板，台灣大哥大則開發將廢光纜製成「箍筋」等建材，估可創造新台幣200多億元產業價值。

富邦金控今天於台北文創穿廊舉行「富邦60創『罩』價值」體驗活動記者會，蔡明忠於致詞時表示，目前人類面臨最大的問題是如何減碳，而減碳應先從「減廢」做起，啟動循環經濟，從中還能創造出新價值。

蔡明忠指出，今年富邦金控的60週年，在發想給員工的紀念禮品時，想到充電板是很實用的物品，為融入集團訂定的「Run for Green」永續主軸，選擇與小智研發合作，利用回收舊口罩的再生原料來製作充電板。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，蔡明忠說，口罩幾乎成為全球製造量、使用量最大的商品，一年有高達千億個口罩在被使用後廢棄，因此，希望藉由回收舊口罩來當充電板原料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

延伸至減碳議題，蔡明忠表示，人類從發明電力後就開始採礦、利用各項地球資源來發電，減碳面臨最大的問題就是電力；而電力也是台灣最大的問題，透過日前公投，民眾展現對解決未來電力問題的殷切期盼，「每個人都希望靠政府，但其實人人都能隨手做，節電、節省能源。」

此外，蔡明忠主動表示，自己同樣身為台灣大哥大董事長，藉此與大家分享，台灣大正在與小智研發一同開發回收廢電纜，電信業最大的浪費就是光纜，以前用完就是埋在地底下，現正開發如何重新提煉出如貴金屬等物質，再製成建築材料「箍筋」等物品，估可藉此創造200多億元產業價值。（編輯：楊凱翔）1101224