謝志堅：海運好到明年第3季 船公司獲利與今年相當

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（中央社記者張建中台北26日電）陽明前董事長謝志堅今天表示，明年運輸需求仍大於供給，海運市況將延續多頭，有望好到明年第3季。船公司今年獲利將寫下新高，他認為明年獲利將與今年相當。

謝志堅曾任長榮集團副總裁、陽明海運董事長，在海運業有40多年資歷，今天舉辦新書發表會，海運界重量級人物雲集；陽明董事長鄭貞茂、三大貨攬公司董事長、前交通部長賀陳旦、長榮集團前首席副總裁林省三等人均出席。

謝志堅會前受訪指出，根據研調機構預測，貨量年增率5.9%，新船下水量年增4.5%，需求仍大於供給，海運市況將維持多頭。

謝志堅說，市場看好海運能見度至明年上半年，第3季將維持高檔水準。不過，美西碼頭工人明年春天罷工危機升高，預計貨主將趕在第2季出貨，海運船期恐較混亂，不過估美國總統拜登將出面處理勞資爭議，運輸壅塞問題將較今年好轉。

貨櫃三雄獲利豐碩，陽明今年前3季累積每股盈餘（EPS）達新台幣32.73元，長榮每股大賺30.27元，萬海每股盈餘達28.37元，今年獲利皆將創新猷。展望後市，謝志堅指出，明年市況佳，「不敢講明年好到哪，但獲利應該不會比今年差」。

他也提醒，海運迎來多頭，船公司砸重金造船，預估2023年將新增240萬TEU（20呎貨櫃）運能，2024年將有185萬TEU水準，新增運能將刷新紀錄。

談及出書動機，謝志堅表示，海運是他「無可救藥的興趣」，希望藉由書籍紀錄他在長榮40.5年、陽明逾4年的職涯生活，一方面則想留給子孫們紀念。（編輯：楊蘭軒）1101226