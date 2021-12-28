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永大董事補選 大股東日立完全入主董事會

2021/12/28 10:34
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）電梯大廠永大今天上午召開股東臨時會完成董事補選，大股東日立完全入主永大董事會。永大表示，未來將在成為日立全資子公司前提下，與日立攜手加速合作。

永大今天上午股東臨時會進行董事補選，通過由大股東台灣日立電梯提名的蔡尚育、林東昇、法人董事株式會社日立樓宇系統代表人井手浩二共3位董事。永大今天股臨會出席率73.77%。

永大表示，此次補選的新任董事任期將在明年4月17日補足原任期，藉由此次補選，讓永大在未來與日立集團更密切合作，未來將在成為日立全資子公司前提下，與日立攜手加速邁向共同目標。

根據永大先前公開訊息，今天臨股會主要補選先前辭任的美商UT Park View, INC. 法人代表人張偉聰、許瑞鈞及許作名等3位。永大前任董事長許作名在11月因個人因素辭去永大董事一職。

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永大指出，此次當選的3名董事，其中蔡尚育及林東昇為自然人，多年在永大擔任要職；法人指派的井手浩二，在日立集團移動事業部工作多年，擁有豐富的電梯事業體經驗。

永大11月中旬召開股東臨時會，通過與大股東日立製作所股份轉換併購計畫和永大股票終止上市案，永大當時表示，與日立換股合併下市後，永大機電公司主體持續存在，繼續經營永大品牌。（編輯：郭無患）1101228

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