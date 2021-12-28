兆豐投信：明年升息趨勢下 金融及傳產股受惠

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）台股今天續創歷史新高，兆豐投信表示，明年高波動將是常態，但仍是多頭年，預期第1季見高點，第4季逢選舉將拉尾，在經濟成長及升息大趨勢下看好金融及傳產類股受惠，台股擁高殖利率，投資人不需捨近求遠。

兆豐投信今天舉行歲末投資展望會，台股基金經理人許鈞雄表示，在景氣及企業獲利激勵下，預期台股維持多頭走勢到明年第1季，但受QE（量化寬鬆）結束影響，指數在第1季見高後，第2、3季回檔整理；明年為九合一選舉年，第4季可望拉尾，整體來說將呈現「草寫的U 型」走勢，第4季能否超越第1季高點則視Fed（聯準會）升息幅度。

許鈞雄表示，明年主軸為「一低二高」，為低利率、高通膨、高波動的架構。從過去經驗看，QE結束，台股跌幅約10%，升息2個月後見低檔，但年線有撐，初步預期農曆年後風險增溫；拉回時美元指數及台幣匯率為觀察指標，新台幣匯率28元關卡是關鍵點位。

兆豐投信台股投資團隊表示，台灣出口受惠全球經濟活動重啟，廠商投資熱絡帶動內需市場，依據行政院主計總處11月底預估2022年台灣GDP年增率為4.15%，連續3年突破3%，經濟基本面支撐下，2022年台股表現可期。尤其金融、傳產類股具備高股息優勢，建議將金融、傳產類股納入新的一年台股配置，讓投資更為全面。

此外，隨著全球經濟回到正常成長軌道，利率逐步邁向正常化，市場預估2022年聯準會有機會升息3次，在利率走升趨勢下，銀行業可提高存貸利差及獲取更好的海外債券投資收益，成為升息下的主要受惠股之一。至於先前面臨東南亞生產地陷入封城停工，以及貨運塞港使運輸時間拉長，造成庫存短缺的問題將逐漸緩解，有利傳統產業項目出口成長及廠商獲利。

兆豐投信台股投資團隊表示，傳統產業如運動休閒、成衣、汽車零組件等類股受惠全球經濟復甦，各品牌廠及通路商因解封後需求增加，可望帶動業績成長，明年配發股息可期，截至12月23日台股加權指數殖利率為2.7%，然而金融及傳產類股殖利率大多高於3%，甚至水泥產業殖利率達7%，在通膨升溫的大環境，凸顯金融及傳產類股的投資優勢。（編輯：張均懋）1101228