艾美特：明年漲價反映成本 料將轉虧為盈

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（中央社記者潘智義台北28日電）家電品牌艾美特-KY董事長史瑞斌今天在線上法說會表示，小家電材料成本大增，但與客戶去年簽約時未考慮成本上漲，影響今年業績，但明年新約可望反映成本，料將轉虧為盈。

史瑞斌解釋，2021年原材料價格續漲，其中ABS塑膠粒自去年底迄今漲幅高達85%，雪上加霜的是電子IC零件缺料狀況嚴重，欠料間接影響了生產效率且增加人工成本，甚至影響部分外銷訂單。

他說，儘管艾美特3月在中國市場平均提高售價3%至5%，5月再提價3%至5%，但始終無法完全反映整體成本的增加，因外銷訂單都是提前談定價格，即便材料上漲，價格異動空間也不大，因此導致整體毛利下滑。

艾美特統計，今年前3季合併營收84.55億元，年減15.68%；毛利率為12.27%，淨損2.21億元，每股稅後虧損1.52元。

史瑞斌強調，今年只因先前訂約未考量材料大漲，賠錢出貨給外銷客戶，但客戶也體諒艾美特的難處，因此，對於明年漲價，客戶也表示能接受。2022年將全面漲價5至10%以反映成本。

同時，為減緩淡旺季的營收落差，搭配不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、洗地機、蒸氣拖把、除塵蟎儀和蒸足浴盆等銷售，達成淡季獲利的目標。

另外，艾美特持續發展境外電商如亞馬遜平台，明年以北美及加州地區為主，明年整體營收獲利期許回到2020年的獲利水準。

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艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展公司簽約合作，2019年動土開工，目前已完成驗收，總共有6棟大樓，不動產權登記與房產證等行政流程進行中，預計2022年第1季完成。

TCL提供艾美特遷移補償金約人民幣1.5億元將可在明年第1季在財報認列，出售前為有效利用物業資源，將以出租為優先，初估租金收入每年約人民幣1000至1500萬元，預估將2023年實現。（編輯：楊凱翔）1101228