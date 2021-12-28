物價稽查小組第三波行動 帶回9連鎖餐飲業資料

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（中央社記者劉世怡台北28日電）法務部今天表示，跨部會「物價聯合稽查小組」今天第三波稽查行動，鎖定近期漲價的9家連鎖餐飲業者現場稽查。連三波完成第一階段24家稽查，瞭解下游餐飲業漲價原因與合理性。

法務部發布新聞稿表示，針對近期民生餐飲頻傳漲價，法務部依行政院副院長沈榮津指示，全面啟動跨部會「物價聯合稽查小組」，繼24日及27日連續啟動兩波北中南稽查行動後，於今天再就具指標性的9家連鎖品牌餐飲業，進行現場稽查，第一階段合計執行三波共24家業者，以瞭解下游餐飲業漲價原因與合理性。

新聞稿指出，稽查小組已就目前稽查所得資料，擇定影響餐飲業成本較大且漲幅較高品項，向上溯源稽查其中、上游供應商，今天發出調查書函並送達相關業者。

稽查小組將於下週進行實地稽查，以釐清中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事，以遏止不法。

法務部表示，穩定國內民生物價，是政府非常重視也強力貫徹的政策，對於物價稽查將持續下去，以保障合法業者及民眾消費權益，確保國內民生物價穩定。（編輯：李亨山）1101228