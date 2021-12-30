住展：新店今年推案量707億元 居北台灣行政區冠軍

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（中央社記者潘智義台北30日電）住展雜誌統計，今年截至12月25日止，北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區，清一色擁有重劃區，並仰賴重劃區推案，其中，新店憑藉央北重劃區，今年推案量高達新台幣707億元，居北台灣行政區推案量冠軍。

住展雜誌研發長何世昌今天透過新聞稿表示，在多頭發威之下，重劃區因建地供給充足、整齊的街廓與良好的環境質感，擁有發展遠景，持續吸引輕移民購屋；在買氣湧現之下，建商把握機會積極推案，價量齊揚，重劃區從鬼城變成黃金城。

何世昌說明，2021年北台灣推案量第1名至10名依序為新店、中壢、桃園、板橋、林口、竹北、三重、新莊、淡水、大園等地，重劃區功不可沒。

針對北台灣推案量最大的新店，他分析，2021年推案量衝破700億元，大多案量集中在央北重劃區；新店2021年光是百億級建案就有3個，其中2個是央北內的建案，央北重劃開發初期，新建案成交均價每坪50萬元出頭，經過短短4年，現在已漲至每坪60萬元，漲幅約3成。

今年推案量第2名的中壢，2021年由青埔特區擔任房市火車頭，百億級建案、大型指標案全都在青埔特區。

何世昌解釋，青埔開發初期每坪只有12萬元左右，之後一路上漲，雖然2016年間房價又一度下殺至1字頭，但接下來反彈就回不去了；2020年新建案成交價已漲到每25萬元至35萬元，2021下半年續漲，每坪達35萬元至45萬元。

除了價格變化外，住展雜誌調查，青埔主力客源也出現重大轉變；過去為數眾多的大台北輕移民比例已急降至約3成，桃園客比例驟升至約7成，客源結構出現戲劇性大翻轉。

推案量660億元居第3的桃園區，雖然區內有數個重劃區，但多數案量集中於中路、小檜溪重劃區，經國、龍安、中正藝文等重劃區供給相對較少。

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何世昌指出，過去房價領頭羊中正藝文特區推案熄火，反而是小檜溪接手扮演點火助漲的角色；小檜溪在2020年上半年初成交價只有2字頭，2021年下半年竟跳漲為每坪35萬元至40萬元。

他強調，今年北台灣推案量前10大區域內的重劃區，2021年推案量、成交價雙漲，以往被批評點燈率偏低的「鬼城」，如林口新市鎮、新莊副都心與頭前、淡海新市鎮等地，如今都因捷運優勢兌現、生活機能逐漸完善，以及大型商場進駐等利多因素，人口成長強勁。（編輯：潘羿菁）1101230