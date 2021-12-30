東森倉儲雖受限疫情塞港 大宗穀物貨櫃進口仍達24%

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（中央社記者潘智義台北30日電）雖然海運貨櫃塞港，但東森國際今天召開法人說明會仍指出，倉儲事業雖受COVID-19疫情、極端氣候及大宗穀物貨櫃運輸影響，但2021年大宗穀物以貨櫃進口比率仍高達24%。

東森國際董事長廖尚文表示，倉儲事業持續透過設備汰舊換新提高營運效率，倉儲事業於2020年遭遇2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發時，除積極配合政府制定糧食戰備計畫，確保全台糧食供應無虞外，更展現出對大宗穀物儲備的核心價值能力，以新零售結合新媒體為主軸，跨足健康、美容、寵物、娛樂影音事業。

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東森國際統計，今年第3季單季每股稅後盈餘（EPS）0.63元，已超越上半年度的EPS 0.56元，而前3季合併營收39.99億元，及歸屬母公司稅後淨利6.51億元，分別較去年同期成長18%及78%，累計每股盈餘1.18元，較去年同期0.66元大幅成長79%，超過去年全年度的0.94元。

在轉投資新媒體事業方面，東森新媒體ETtoday日均流量突破至1900萬，總粉絲數更衝破2800萬。（編輯：蘇志宗）1101230