寶齡澄清指絕無哄抬防疫物資價格一事

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）寶齡富錦涉哄抬乾洗手價格，12月30日遭檢調搜索偵辦。寶齡富錦今天發布新聞稿澄清，該品項對外售價於疫情前後皆未曾調漲，疫情期間所增加成本，由公司吸收，絕無哄抬防疫物資價格一事。

檢調偵辦寶齡富錦生產「克菌寧酒精性乾洗手75%」涉嫌哄抬價格一事，寶齡富錦表示，於疫情期間，為確保第一線醫療院所防疫物資充足，在原物料及國際運費高漲的情況下，不惜成本，加班生產「克菌寧酒精性乾洗手75%」，提供無私奉獻的醫護人員使用。

寶齡富錦指出，疫情期間衛福部會同關務署將藥用酒精進口稅金調降10%，但寶齡不是進口商，且進口商對寶齡也沒有調降售價，並末因降稅政策而受惠，反之為因應國內疫情需要及全力配合政府防疫政策，寶齡協調國內供應商向國外另一製造廠以較高價緊急購入藥用酒精原物料以供應國內迫切需求，協調加班生產。因此，於疫情期間藥用酒精取得及生產成本增加。

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寶齡富錦表示，在考量企業社會責任及關懷社會的前提下，該品項對外售價於疫情前後皆未曾調漲，所增加成本，自行吸收，特此澄清絕無哄抬防疫物資價格一事。

寶齡富錦也指出，有關酒精性乾洗手75%的產品，在市場上存有眾多競爭產品，消費者及購買單位有其自由選擇性，寶齡並非獨家銷售，且所生產「克菌寧酒精性乾洗手75%」主要銷售對象都是配合政府防疫政策及醫療院所的抗菌消毒使用。（編輯：郭無患）1110103