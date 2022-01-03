南電去年第4季營收創新高 今年業績看逐季成長

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電自結去年12月合併營收新台幣49.08億元，創歷年單月次高，去年第4季自結合併營收147.74億元，創單季新高，去年全年營收522.28億元，衝歷史新高。

展望今年營運，南電先前預估今年業績目標兩位數百分點成長幅度，繼續朝逐季成長邁進。

南電自結去年12月合併營收49.08億元，較去年11月47.63億元成長3.05%，比前年同期37.31億元增加31.55%，僅次於去年10月、創歷年單月次高。

去年第4季南電自結合併營收147.74億元，較去年第3季141.13億元成長4.68%，創歷史單季新高，

累計去年全年南電自結合併營收522.28億元，較前年385.12億元大增35.61%，創歷史新高。

展望今年載板出貨表現，美系外資法人指出，ABF載板今年持續受惠美系處理器大廠、晶圓代工龍頭台積電、美系繪圖晶片大廠、韓系處理器大廠等先進封裝拉貨力道，此外網通和特殊應用晶片（ASIC）對ABF載板需求也持續加溫，預估今年ABF載板供不應求的狀況將持續一整年，有助推升南電整年營運表現。

南電先前預估，去年底到明年網通晶片載板業績可望成長，今年強化自動駕駛和電動車用晶片載板出貨。

展望今年高階ABF載板布局，南電先前表示，今年持續開發高階電腦、網通、人工智慧及高效運算應用載板，台灣廠持續優化先進製程，生產高層數、大尺寸及細線路產品；中國大陸昆山廠量產更多成熟產品。

南電到去年底在台灣和中國大陸擴充高階IC載板的投資規模約285億元，產能擴充幅度與2020年相比可增加7成，預估到2024年，南電擴產投資規模累計可到400億元。

法人指出，南電載板和印刷電路板（PCB）營收比重約8比2，預估去年下半年ABF載板占整體營收比重超過50%。（編輯：郭無患）1110103