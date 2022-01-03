復華投信：三大優勢驅動台股挑戰2萬點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北3日電）2022年台股開紅盤指數續創新高，復華投信認為，目前評價處於相對低位、企業獲利佳具高殖利率優勢，加上科技轉型與創新增添基本面動能，在三大優勢驅動下，台股有挑戰2萬點的實力，回檔找買點。

復華投信今天舉行2022年投資展望記者會，復華投信總經理室副總經理王萬里表示，2020年靠估值修復（本益比往上升），2021看獲利成長，2022年看消費（投資）信心；供應鏈緊俏下，2021年看漲價，2022年則看轉嫁，雖然指數空間有限，但不缺成長題材。

台股站上萬八新高，市場不免出現泡沫化疑慮。復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，景氣擴張趨勢未變，基本面及資金面雙引擎支撐，多頭煙火持續。2022年是機會與風險並存的一年，進入10年一大循環的轉折點，未來新的趨勢將帶動新的一波漲幅，潛力標的可關注新應用、新需求、新技術、規格及政策。

沈萬鈞分析，疫情導致美歐央行大放水，但新興市場未受資金青睞，外資已連續兩年賣超台股逾新台幣5000億元；台股不僅沒有被灌水，反而因為企業獲利提升使本益比降至近5年低位，評價面仍相對便宜。

沈萬鈞指出，今年除了成長股外還有一個重要指標「高殖利率」，台股大盤長期平均殖利率約4%，2021年上市公司獲利年增率平均達70%，很有機會增發股息。儘管美國可能升息，但利率是從目前的0%至0.25%緩步向上，台股的殖利率仍具投資吸引力。

沈萬鈞認為，儘管2022年上市櫃企業成長力道放緩，但在全球數位浪潮與科技創新推波助瀾下，台灣身處核心供應鏈地位仍將受益，若以2022年上市櫃公司預估獲利成長0%至5%、預估本益比15倍為長期合理水準，並以14至17倍本益比計算，推估台股2022年大盤合理指數區間為16000點至2萬點。

沈萬鈞表示，隨基期墊高，2022年選股首重企業獲利成長的持續性，電子股仍是布局重心。由於台灣電子業與供應鏈展現強健的競爭力，國際地位提升，諸多國外大廠來台尋求合作，大台灣時代正悄悄成形，他認為台灣有太多公司非常便宜，且是殖利率非常高的優質企業。

在選股方向，沈萬鈞指出，受惠科技進化、規格升級、產品設計，帶來的產值將翻倍成長，持續看好5G、AIoT、半導體、高速運算、車用電子等題材，傳統產業則看好有獲利保護的個股。（編輯：張均懋）1110103