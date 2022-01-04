和勤第4季營收單季次高 今年營運拚逐季走揚

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）精密沖壓廠和勤精機自結去年第4季合併營收新台幣6.97億元，創單季次高，和勤表示今年第1季營運淡季不淡，今年營運目標逐季走揚。

和勤自結去年12月合併營收2.49億元，較去年11月2.37億元，增加4.94%，比前年同期2.55億元，減少2.37%，創歷史同期次高；去年和勤營收逐季走高，去年第4季自結合併營收6.97億元，較去年第3季6.65億元成長4.75%，創歷史單季次高；累計去年全年合併營收26.44億元，較前年23.08億元成長14.54%。

和勤去年12月汽車零配件營收1.74億元，占比69.65%，硬碟機構件（VCM Plate）0.68億元，占比27.13%。

和勤指出，汽車零配件客戶因產品品項分散，大幅度降低汽車晶片缺貨影響，原有產品出貨增量及新產品貢獻下，帶動去年12月營收創同期次高；硬碟（HDD）零件接單滿載，營收維持去年11月水準，受到船期影響，部分出貨遞延到今年1月。

展望今年第1季，和勤表示，汽車晶片缺貨，客戶需求遞延，汽車零配件旺季效應延續到今年第1季，加上硬碟零件出貨遞延，預期今年第1季營運淡季不淡。

和勤指出，多項新品已在去年第4季小量出貨，預計今年第1季陸續量產，包括電動車零配件、重卡變速箱零件、工業器械液壓泵零件等，以目前在手的訂單預示量，原有產品增量加上新產品量產，預期今年營收逐季走高，挹注毛利率表現。

和勤表示，儘管晶片持續缺貨，原物料成本、運輸成本雙漲，但持續與客戶協商價格，反映成本，硬碟零組件毛利率可回到以往水準，預估今年汽車零配件業務成長幅度將超越去年；硬碟零組件營收維持穩定，毛利率回升，獲利貢獻提升。（編輯：楊凱翔）1110104