11月銀行存款增幅創單月新高 存放比69.62%再破新低

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會公布，本國銀行2021年11月存款大增新台幣5054億元，創當年度單月增幅新高，帶動存款水位達48兆1579億元，國銀存放差擴大至14.6兆元，存放比續跌落至69.62%的史上新低點。

不過金管會官員指出，從銀行近兩年帳上現金及約當現金觀察，都持平於1.2兆元左右，不認為國銀存放比破低有產生「爛頭寸」議題。

金管會今天公布本國銀行資產品質概況。截至2021年11月底止，國銀存款總餘額達48兆1579億元，月增5054億元，放款總餘額達33兆5298億元，月增2070億元，存放差擴大至14.6兆元，續創新高，存放比跌至69.62%，續寫新低。

金管會銀行局副局長童政彰指出，11月存款單月大增5054億元，為2021年度單月增幅最大的月份，主因是年底廠商貨款收入增加及壽險業資金轉存導致。觀察存款增幅前3大銀行，依序為玉山銀增加815億元、土銀增加663億元、華銀增加556億元，3家銀行存款合計就大增2034億元。

由於存款水位大增，帶動國銀存放比再破史上新低，不過童政彰強調「存放比雖然跌破7成，我們認為還不至於和爛頭寸議題掛鉤」。

他說，銀行首重保持適足流動性，就金管會觀察，近兩年整體銀行帳上現金和約當現金約持平於1.2兆元左右，並未因存款大增導致現金和約當現金水位大幅提高，顯示銀行仍能有效運用餘裕資金，透過放款、有價證券投資及銀行同業拆放調度，有效去化餘裕資金，因此存放比破低並沒有對銀行產生爛頭寸議題。

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當銀行並未有效消化資金以產生收益，閒置資金通常會被外界稱為「爛頭寸」。

若同步檢視國銀放款品質，截至去年11月底為止，國銀逾放金額為622億元，月減6億元，逾期放款比率0.19%，和10月底持平，和去年同期相比減少0.04個百分點；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達729.44%，月增10.99個百分點，續創歷史新高，顯示國銀整體備抵呆帳提列情形仍然穩健。（編輯：潘羿菁）1110104